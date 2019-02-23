愛妻過世心情差 男子縱火燒船遭法辦

新北市金山區郭姓男子因妻子過世心情不好，23日凌晨騎機車到磺港，原本打算喝下汽油後跳海自殺，最後選擇縱火燒船，警方詢後依公共危險罪嫌將他移送法辦。（珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。如果需要諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。）（翻攝畫面）中央社記者王朝鈺傳真 108年2月23日

（中央社記者王朝鈺新北市23日電）新北市金山區郭姓男子因妻子最近過世心情不好，今天凌晨近2時騎機車到磺港，原本打算喝下汽油後跳海自殺，最後卻選擇縱火燒船，警方詢後依公共危險罪將他移送法辦。

停泊在新北市金山區磺港漁港內的漁船「新建益166」今天凌晨近2時起火燃燒，火勢在凌晨4時30分撲滅，所幸無人受傷，損失約新台幣400萬至500萬元。

金山警分局金山派出所調閱周邊監視器畫面，發現一名男子騎機車到港邊將車停妥後從置物箱取出一瓶疑似汽油，男子隨後走進船艙內，不久後漁船就起火燃燒，警方懷疑漁船疑似遭人縱火。

副所長林健新與員警黃宗偉經查訪後，在附近住家發現嫌疑人騎乘的機車停放在磺港里208號前，經聯絡車主67歲郭男到案說明，郭男坦承犯行，供稱因為妻子剛過世心情不好，原本打算帶汽油到港邊，喝下汽油後跳海自殺，但最後卻鑄成大錯放火燒船。

至於郭男原本打算自殺最後卻轉為縱火燒船，警方指出，郭男並未說明轉折過程，僅表示他與船主都是磺港人，彼此也都熟識，兩人沒有結仇，警方會進一步查證他的說詞。全案詢後依公共危險罪嫌將郭男移送基隆地檢署偵辦。

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。如果需要諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。（編輯：方沛清）1080223