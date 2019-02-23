男子車上吃完便當 打火機點菸引發爆炸

一名男子23日晚間在高雄鳳山一處停車場內，於車上吃完便當後，疑似以打火機點菸時意外引發爆炸，車輛燒成廢鐵，男子自行爬出被送醫，意外確切原因仍待調查。（翻攝照片）中央社記者陳朝福傳真 108年2月23日

（中央社記者陳朝福高雄23日電）一名男子今晚在高雄市鳳山一處停車場停車，在車上吃完便當後，疑用打火機點火抽菸時引發爆炸，車輛燒成廢鐵，民眾趕緊通報，救護車將自行爬出的男子送醫，警方調查爆炸原因。

高雄市警察局鳳山分局新甲派出所晚間約7時30分獲報，指國富路五甲社區公有停車場內，有一輛汽車爆炸起火，並看到一名男子由車內爬出。

警方與消防人員據報趕到，將身上多處燒燙傷的男子送醫，並撲滅火勢，但這輛白色自小客車已燒成廢鐵，警消立即封鎖現場，鑑識人員正調查事發原因。

警方初步調查，這名男子停車後在車上吃便當，吃完後用打火機點菸時，突然引發爆炸起火，他趕緊爬出車外。警方初步排除有故意縱火或其他不法情事，詳細起火原因待消防局進一步調查。（編輯：卞金峰）1080223