桃園民宅騎樓大火 9民眾嗆傷送醫

（中央社記者吳睿騏桃園26日電）桃園市中壢區今天凌晨突然發生騎樓大火，火勢迅速蔓延數棟民宅，桃園市政府消防局緊急撲滅大火並救出24位受困民眾，其中9人遭嗆傷送醫，詳細財物損失及起火原因仍有待調查。

桃園市中壢區新生路137號至147號民宅騎樓，今天凌晨突然發生大火，消防局接獲民眾報案後，緊急派出66名消防隊員、22輛消防車及2輛救護車前往搶救，現場疑似燃燒137號至147號民宅騎樓，其中139號更延燒至2樓。

消防局表示，由於建築物一樓多為營業店面，騎樓燃燒時，民眾多在睡夢中來不及逃出，紛紛前往頂樓或屋後等待救援，消防隊員們到場後立即布水線搶救，同時破門緊急救出24位民眾，但仍有9人疑似吸入濃煙後身體不適，在救護隊員的協助下送醫院檢查。

所幸大火在凌晨4時25分撲滅，消防隊員指出，這些民宅多為2、3層樓的鋼筋混泥土結構，現場也無擺放危險物品，大火燃燒多集中於騎樓的燈箱及裝潢，另有部分摩托車遭波及，至於燃燒面積及財物損失仍有待調查，火災調查科也已介入調查，以釐清起火原因。（編輯：張雅淨）1080226