男子帶幼女自殺被擋下 檢方起訴求重刑

（中央社記者吳哲豪彰化26日電）廖男因涉及詐騙遭判刑需入獄，廖男在入獄前帶著兩名幼女要上吊自殺，被路人看見擋下，彰化檢方介入偵辦，今天依殺人未遂等罪將廖男提起公訴，同時建請法官判廖男重刑。

根據台灣彰化地方檢察署今天公布的起訴書，加入詐騙集團的廖男，二審遭判處有期徒刑1年6個月，需入獄服刑；廖男在入監執行前，帶著兩名幼女前往彰化芬園鄉貓羅溪畔，用電線準備要帶著女童上吊自殺。

檢方查出，廖男曾跟幼女說「要殺死妳們」，3人抵達貓羅溪畔後，廖男先把電線綁在樹上，向幼女示範脖子套進圈圈的動作，緊接著抱起女兒要套入電線，女童見狀尖叫抵抗，有路人看到要制止廖男，反被廖男出言恐嚇要殺死對方。

路人見狀離開報警，廖男將兩名幼女帶回住處，女童利用空檔逃到附近廖男哥哥住處求救，廖男則因和妻子在電話中起口角，心生不滿，又前往哥哥住處想要帶走兩名幼女而發生肢體衝突，廖男的哥哥被打傷，員警獲報循線將廖男逮捕到案。

廖男向承辦此案的檢察官辯稱，他只是管教女兒，不過檢察官認為，廖男帶女兒打算上吊的地點很偏僻，樹上纏繞的電線很牢固，加上女童以及證人指證歷歷，認為廖男確實有殺害女兒之意。

檢方認為廖男不願負擔照顧子女長大成人的責任，僅因壓力萌生自殺念頭後，又沒有勇氣獨自離世，要求無辜的幼女一起結束生命同赴黃泉，廖男只是將幼女當成財產，無視個人生命價值，因此建請法官加重其刑。

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。如果需要諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。（編輯：翁翠萍）1080226