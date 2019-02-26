3天2度偷電纜線 竊賊生日落網想吃後悔藥

苗栗一間科技工程公司3天內電纜線接連遭竊2次，損失約新台幣40萬元，警方調閱監視器畫面循線捉賊，成功在回收場逮獲2名欲變賣換現的竊嫌。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真 108年2月26日

（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）苗栗縣一間科技工程公司3天內接連遭竊電纜線，損失約新台幣40萬元，警方循線查獲2名竊嫌，起出總重245公斤電纜線，其中游姓竊嫌在生日當天落網，懊悔說「想吃後悔藥」。

苗栗縣竹南警分局今天表示，科技工程公司業者25日報案指稱，位於竹南鎮一處倉庫因平日無人看管，3天內2度遭竊賊入侵，偷走大批電纜線，估計損失金額40萬元。

警方獲報後，調閱周邊監視器全力偵辦，從倉庫監視器影像發現2名竊賊徒步進入，分批扛走電纜線，其中一人穿著帽T，臉部影像都難以辨識，另外，也沒發現竊嫌使用交通工具，於是改循可疑銷贓管道加強查緝，7小時內就在轄區一家資源回收場，發現游姓（46歲）及陳姓（39歲）男子載運一批電纜線前往變賣。

警方指出，游男等人第一時間否認行竊，經通知被害業者到場指認後啞口無言，員警並在陳姓男子身上起獲一級毒品海洛因1小包，同時在車上起出總重245公斤電纜線以及電線剝皮專用剪、大型剪刀、砂輪機等犯案工具。

巧合的是，當天正是游姓男子生日，他被帶回派出所時，滿臉懊悔向員警說「要吃後悔藥」。全案依加重竊盜罪嫌及毒品危害防制條例移送法辦。（編輯：李亨山）1080226