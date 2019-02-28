蘆洲持衝鋒槍討債傷人案 2嫌落網送辦

新北市蘆洲區23日晚間驚傳槍擊案，警方連日循線查出，事件起因為金錢糾紛，並依車牌查獲開槍的劉姓男子（中），28日依殺人未遂等罪嫌將他移送。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年2月28日

（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北市蘆洲區23日晚間傳出槍擊案，劉嫌因新台幣1萬元財務糾紛，夥同友人涉持衝鋒槍討債而射傷陳姓被害人。警方專案小組循線查獲劉嫌等人，今天依殺人未遂等罪嫌移送偵辦。

新北市政府警察局蘆洲分局表示，陳男23日晚上因槍傷被送往台北市中興醫院急救，陳男指稱是酒後到寵物公園時，被狗狂吠而與遛狗民眾起口角遭到槍擊。但警方在現場找不到彈殼，懷疑內情不單純，深入追查。

蘆洲分局指出，經過調查，這件槍擊案件起因為被害陳姓男子因債務問題，而與持槍的劉嫌發生糾紛。

蘆洲分局表示，劉嫌在案發時，涉持槍朝被害人身體開槍，造成陳男的手臂及胸部貫穿；案發後，劉嫌見事態嚴重，與友人一同將被害陳姓男子送往台北市中興醫院救治。

中興醫院初步判斷傷勢嚴重，將陳男以救護車轉送台北馬偕醫院急救。經馬偕醫院醫師診治，發現為槍枝射擊造成傷害，通報台北市轄區警察分局，轉報新北市蘆洲分局偵辦。

警方指出，陳男經急救後無生命危險。由於陳男供詞與載送他就醫的友人說法不同，警方到案發現場蒐證，並未找到彈殼及血跡，懷疑案情不單純。

蘆洲分局隨即報請檢方指揮偵辦，並會同刑事警察局、新北市政府警察局刑事警察大隊及保安警察大隊霹靂小組、情資整合中心、刑事鑑識中心組成專案小組偵辦。

警方突破被害人心防後獲悉，原來陳男與涉嫌開槍的劉姓嫌疑人彼此熟識，才會在第一時間未坦承事實。

警方表示，事情肇因於雙方有1萬元的財務糾紛，雙方約在一處鐵皮屋談判。劉嫌找周姓男子助陣，並帶著一把制式衝鋒槍前往，到場後先對地開了一槍示威。

警方指出，劉嫌原以衝鋒槍嚇唬、逼迫陳男還錢，但陳男竟上前奪槍，雙方在衝突糾紛時失控，陳男被衝鋒槍射傷，子彈當場貫穿其左胸及手臂。事發後，劉嫌趕緊要求周嫌一起開車載送陳男就醫，並在送醫後逃逸。

專案小組鎖定嫌疑人使用車輛，經多日分析、掌握其行蹤後，昨天晚上展開拘捕行動，在新北市三峽區三樹路攔查使用車輛，並突破駕車的周嫌心防後，循線在今天凌晨將劉嫌逮捕到案，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦。（編輯：戴光育）1080228