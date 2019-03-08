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偷30萬輕軌電纜變賣6000元 吳嫌移送檢方

最新更新：2019/03/08 16:21
新北市淡水警分局8日表示，查獲吳姓男子涉嫌偷竊淡海輕軌防雷擊電纜線，警方循線逮人，訊後依加重竊盜罪嫌移送檢方偵辦。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　108年3月8日
新北市淡水警分局8日表示，查獲吳姓男子涉嫌偷竊淡海輕軌防雷擊電纜線，警方循線逮人，訊後依加重竊盜罪嫌移送檢方偵辦。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　108年3月8日

（中央社記者黃旭昇新北8日電）吳姓男子涉嫌偷竊淡海輕軌防雷擊接地線電纜，警方調閱監視器後，昨晚在新莊吳嫌住處查緝到案，依加重竊盜罪嫌函送士林地檢署偵辦。吳嫌兩次偷竊，價值30萬的電纜變賣6000元。

新北市淡水警分局中山路派出所長洪光耀今天下午表示，5日下午據報，淡海輕軌竿蓁林站電力盤至橋墩下的防雷擊引雷用接地電纜遭竊。電纜重量約200公斤，損失金額約新台幣30萬元。

淡水警分局擴大調閱監器，掌握犯案的車輛，並以車追人，鎖定34歲的吳姓車主涉有重嫌。依照監視器，發現只有吳嫌1人獨自犯案。

警方7日晚間6時許，至新北市新莊區吳嫌租屋處，將嫌疑人查緝到案。

警方說，吳嫌到案後坦承犯案，他分別於1日凌晨4時27分許，及6日凌晨4時30分許，以自備電纜剪竊取接地電纜線後駕車逃逸，並將竊得的電纜線變賣給資源回收場，獲得新台幣6000元。

警方調查，吳嫌有竊盜及詐欺等前科，供稱因家中缺錢花用，偷取電纜變賣。今天下午依加重竊盜罪嫌，將吳嫌函送士林地檢署偵辦。

新北捷運公司總經理吳國濟受訪表示，淡海輕軌有雙重保護措施，若遭雷擊，軌道與車輛仍有斷電保護。電纜被偷不影響系統營運與安全，目前已協請市府捷運局協調統包商，先將破損的PVC管線包護，並備料修復。（編輯：張銘坤）1080308

新北市淡海輕軌防雷擊電纜線遭竊事件，警方調閱監視器畫面，掌握犯案車輛後，循線查獲犯嫌吳姓男子，7日晚間逮人，並依加重竊盜罪嫌移送檢方偵辦。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　108年3月8日
新北市淡海輕軌防雷擊電纜線遭竊事件，警方調閱監視器畫面，掌握犯案車輛後，循線查獲犯嫌吳姓男子，7日晚間逮人，並依加重竊盜罪嫌移送檢方偵辦。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　108年3月8日
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