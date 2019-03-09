北市高中舞會 狼校友涉偷拍4學妹被逮

（中央社記者劉建邦台北9日電）25歲賴姓男子昨晚至北市大安區某知名高中參加學弟妹畢業舞會時，涉用自拍棒夾手機偷拍女學生，現場學生發現後制止並報警。警方今天指出，有4名女學生受害，賴嫌訊後送辦。

台北市大安警分局上午召開記者會，新生南路派出所長游進軍表示，昨晚8時許獲報，轄區某知名高中舉辦畢業舞會，有民眾在舞會內涉嫌偷拍，經派員警到場時發現，一名20多歲男子被現場學生壓制，立即將男子帶回偵辦。

警方查出，涉嫌偷拍的25歲賴嫌，是該所高中的畢業生，賴嫌昨晚獨自參加學弟妹舉辦的畢業舞會，過程中，賴嫌以自拍棒夾住手機涉嫌偷拍現場女學生裙底。

警方說，因賴嫌行徑怪異，現場女學生發現後，立即告知其他男學生；男學生上前詢問，並要求檢視手機，賴嫌卻想趁隙逃逸，被學生阻止、壓制後報警處理。

警方把賴嫌帶回偵訊，並檢視其手機，發現內有多張疑似偷拍照片及影片，初步清查共有4女受害；經通知4名受害女學生到場後，4人決定提告。

警訊時，賴嫌供稱，涉嫌偷拍只是單純地自己觀賞。警方偵訊後，依違反妨害秘密罪嫌移送檢方偵辦。（編輯：戴光育）1080309