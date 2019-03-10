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酒駕惹禍 婦人過馬路買早餐被撞死

最新更新：2019/03/10 15:51
三重呂姓婦人10日清晨過馬路買早餐時，意外被一名酒駕呂姓男子開車撞上，送醫急救後仍宣告不治，呂男訊後被依過失致死罪嫌送辦。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真　108年3月10日
三重呂姓婦人10日清晨過馬路買早餐時，意外被一名酒駕呂姓男子開車撞上，送醫急救後仍宣告不治，呂男訊後被依過失致死罪嫌送辦。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真　108年3月10日

（中央社記者王鴻國新北10日電）三重呂姓婦人今天清晨6時於中正北路過馬路買早餐時，意外被一名呂姓男子開車撞上，經送醫急救後仍宣告不治，呂男酒測值為0.18毫克，訊後被警方依過失致死罪嫌送辦。

警方調查，55歲呂男今天清晨6時開車前往三重果菜市場批貨，車子行經中正北路時竟直接撞上過馬路買早餐的64歲呂姓婦人，經送醫急救1個多小時後仍宣告不治。

警方表示，呂男供稱天色昏暗且下雨，視線不明，看到婦人時已來不及煞車就撞上。但警方在呂男身上聞到酒味，呂男雖否認酒駕，但酒測值為0.18毫克。呂男才供稱昨晚6時30分到7時間曾飲酒，但以為經過一個晚上酒精應已代謝了。

警方表示，呂男已不是第一次酒駕被逮，105年就有酒駕紀錄，由於是5年內再犯且肇事致人於死，除依法吊銷呂男駕照且終身不得再考領外，還依過失致死罪嫌將呂男移送法辦。（編輯：李錫璋）1080310

三重呂姓婦人10日清晨過馬路買早餐時，意外被酒駕呂姓男子開車撞死，呂男訊後被依過失致死罪嫌送辦。圖為肇事自小客車，車頭凹陷顯示撞擊力道強烈。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真　108年3月10日
三重呂姓婦人10日清晨過馬路買早餐時，意外被酒駕呂姓男子開車撞死，呂男訊後被依過失致死罪嫌送辦。圖為肇事自小客車，車頭凹陷顯示撞擊力道強烈。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真　108年3月10日
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