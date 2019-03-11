新北2車拒警攔檢 2嫌遭合力逮捕送辦

呂姓男子10日深夜開車行經新北市新海橋上拒警攔檢，逆向撞上機車後才停車就逮，員警逮捕邱男後在他身上搜出2小袋海洛因，訊後依毒品、妨害公務及公共危險等罪嫌送辦。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 108年3月11日

（中央社記者王鴻國新北11日電）新北市板橋夜晚不平靜，昨深夜有車拒攔檢飛車又逆向，直撞上無辜機車騎士才落網；另有毒品通緝犯拒檢急駛及衝撞警車，在警方連開5槍射破輪胎下被逮捕，兩人訊後送辦。

板橋警分局今天表示，昨晚約11時執行攔檢勤務時，32歲邱姓男子開車行經時拒檢並加速逃逸，員警追捕過程中，邱男曾撞上警用機車，所幸警員及時跳車，僅手部受輕傷。

呂男在新海橋上逆向撞上機車後才停車就逮。簡姓機車騎士被撞左大腿受傷送醫治療。員警逮捕邱男後在他身上搜出2小袋海洛因，訊後依毒品、妨害公務及公共危險等罪嫌送辦。

板橋分局大觀派出所員警今天上午約7時執行巡邏勤務時，在大觀路一段28巷附近見32歲黃姓男子駕駛的車輛形跡可疑，員警上前攔查遭拒檢，黃男倒車試圖衝撞張姓員警的機車後加速逃逸。

警方表示，黃男車上有另名洪姓乘客，張姓警員見黃男倒車衝撞時，迅速使用手槍朝左後輪胎射擊5發，所幸無人傷亡，黃男車子的輪胎雖被擊破但仍開車逃逸，直開到浮洲橋才被攔停就逮，經查黃男是毒品通緝犯，訊後依毒品通緝、妨害公務及公共危險等罪嫌移送偵辦。（編輯：李錫璋）1080311

呂姓男子10日深夜開車行經新北市新海橋上拒警攔檢，逆向撞上機車後才停車就逮，被撞簡姓機車騎士左大腿受傷送醫治療。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 108年3月11日