餓死兒童為例 虐童致死論罪最重判無期

（中央社記者劉世怡台北10日電）立法院今天三讀通過修正刑法虐童條文並明定凌虐定義，法界人士指出，以餓死兒童為例，以前僅以本刑2年以下的過失致死論罪，未來將可以虐童致死罪論罪，最重可判無期徒刑。

立法院今天三讀修正通過的刑法第286條（虐童）條文為，「對於未滿18歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全或發育者，處6月以上5年以下有期徒刑。因而致人於死者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處5年以上12年以下有期徒刑。」

另外在刑法第10條中，增訂凌虐定義，條文為「稱凌虐者，謂以強暴、脅迫或其他違反人道之方法，對他人施以凌辱虐待行為。」

法界人士指出，保護對象從原本未滿16歲，擴大到未滿18歲，與兒童及少年福利與權益保障法保護對象一致，也可與聯合國兒童權利公約接軌。

法界人士舉例，成年人在一段期間不給兒童吃飯，有一餐沒一餐，導致兒童消瘦，最終死亡；成年人辯稱，沒有餓死兒童的故意，主觀上無法預期兒童會死亡，而且少吃一餐不會怎樣。

以往這樣的犯罪態樣，通常以本刑2年以下的過失致死論罪，再以兒少法加重其刑，未來待刑法第286條（虐童）修正條文施行後，將可以虐童致死罪論罪，為本刑10年以上，最重為無期徒刑，當然判刑刑度結果，是由審理案件的法官依個案情形去審酌。

法界人士指出，過去刑法第286條（虐童）條文為，「對於未滿16歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全或發育者，處5年以下有期徒刑」，並沒有加重結果犯的規定。

因此，於實務上若遇有兒童死亡的案件，因刑法第277條傷害致死的刑度（可處無期徒刑或7年以上有期徒刑），明顯較刑法第286條（虐童）為高，會以傷害致死論罪。但在這次修法後，除了凌虐行為有立法定義，也在個案判斷標準上，補足適用的法律空間，依照不同的虐童犯罪態樣，依法論罪。（編輯：張銘坤）1080510