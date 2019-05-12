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酒後毆打8旬老父親 警逮逆子送辦

最新更新：2019/05/12 15:36
新竹縣50歲謝姓男子（中）日前飲酒後，端了湯要給85歲老父親喝，但老父親因吃飽了拒絕喝湯，謝男竟因此發怒，將老父毆打成傷、肋骨斷2根，警方11日深夜將謝男拘提到案，12日依重傷害罪嫌移送法辦。（警方提供）中央社記者魯鋼駿傳真　108年5月12日
新竹縣50歲謝姓男子（中）日前飲酒後，端了湯要給85歲老父親喝，但老父親因吃飽了拒絕喝湯，謝男竟因此發怒，將老父毆打成傷、肋骨斷2根，警方11日深夜將謝男拘提到案，12日依重傷害罪嫌移送法辦。（警方提供）中央社記者魯鋼駿傳真　108年5月12日

（中央社記者魯鋼駿新竹縣12日電）新竹縣50歲謝姓男子酒後因老父親「吃飽不想喝竹筍湯」，將老父毆打成傷、肋骨斷2根，警方昨天深夜將謝男拘提到案，今天依重傷害罪嫌移送法辦。

新竹縣竹北警分局調查，謝姓男子6日飲酒，晚餐時端了一碗竹筍湯要給85歲老父親喝，但老父親因吃飽了拒絕再喝湯，謝男竟因此發怒，將湯潑往老父親身上，並開始拳打腳踢，年邁的老父親被毆打成傷。

負責照顧老父親起居的外籍看護見狀上前制止無效，甚至被推倒在地，只好撥打電話給謝姓老翁的小兒子回家處理；附近鄰居聽到爭吵聲前往關心，才發現謝家屋內混亂，協助報警處理，將謝翁送醫。

警方前往醫院了解情況，謝翁臉部多處腫脹、黑青，肋骨遭打斷2根，至今仍在醫院治療；警方後續為謝翁製作筆錄，依法提出傷害告訴，並通報新竹縣政府社會處加強訪視，家屬於7日向新竹地方法院申請保護令。

新竹縣竹北警分局追查嫌犯下落，於昨天深夜11時許將謝男拘提到案，今天上午依重傷害罪嫌移送新竹地檢署偵辦，並建請向新竹地方法院聲請羈押。（編輯：張芷瑄）1080512

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