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高雄市員警未經報備出國33次 記2大過免職

最新更新：2019/05/13 14:22
高雄市警察局刑警大隊張姓警務員於近2年期間，未依規定事先申請許可出國次數達33次。清查後，報請記2大過免職。（示意圖／中央社檔案照片）
高雄市警察局刑警大隊張姓警務員於近2年期間，未依規定事先申請許可出國次數達33次。清查後，報請記2大過免職。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者陳朝福高雄13日電）高雄市警察局刑警大隊張姓警務員於近2年期間，未依規定事先申請許可出國次數達33次。高市警局清查後，今天報請記2大過免職，並持續追究相關幹部人員的考監責任。

高雄市警察局副局長王欽源表示，刑警大隊辦理定期清查工作，查出張姓警務員於民國107年8月13日到職至108年3月14日，有8次未依規定事先申請許可出國（澳門或香港）的紀錄。

另外，張姓警務員也被查出於106年3月27日至107年8月12日，任職六龜警分局期間，也有25次未經報備核准逕自出國，合計未依規定事先申請許可出國次數達33次。

王欽源指出，張姓警務員未依規定事先申請許可出國，依「警察機關辦理員警非因公出國及赴大陸港澳地區作業規定」，其中第16點「各警察機關對所屬員警出國或赴大陸、港澳地區，未依規定申請許可、涉足不妥當場所或涉嫌洩漏國家公務機密等情事者，應按情節輕重依警察人員獎懲標準予以懲處，如有觸犯刑事法律者，移送法辦。」辦理。

王欽源表示，清查後雖然未發現張姓警務員有不當接觸或從事不法，但他未依規定辦理出國申請或報備擅赴香港、澳門地區行為，嚴重影響警譽，報請記2大過逕予免職，提列加強考核，並追究相關幹部人員考監責任，涉及虛偽請假偽造文書部分，依規定移送檢方偵辦。

高雄市警察局為防制發生類似案件和衍生違反風紀情事，實施全面清查，一旦有類似情事即查處，並加強審查各單位對所屬出入境（含赴大陸港澳地區）及請假出國報備等規定。（編輯：方沛清）1080513

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