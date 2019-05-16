窗簾鋁管藏305公斤愷他命走私 中檢起訴4人

販毒集團108年1月利用海運貨櫃方式，自越南將愷他命毒品夾藏在窗簾鋁管內，貨櫃在通關查驗時，被海關關員發現有異，經逐一拆封進行查驗後，搜出分裝成962小包、總重305公斤的毒品。（檢方提供）中央社記者蘇木春傳真 108年5月16日

（中央社記者蘇木春台中16日電）販毒集團今年1月自越南進口夾藏毒品的窗簾鋁管來台，遭海關發現查扣305公斤重的愷他命，辦案人員循線逮捕多名共犯，檢方今天依毒品罪嫌起訴林男等4人，並追緝幕後主嫌。

調查局航業調查處副主任李子真今天受訪表示，航業調查處為貫徹全國反毒政策，透過區域聯防機制，協同財政部關務署台中關、保安警察第三總隊、台中港務警察總隊及雲林憲兵隊等單位組成專案小組。

專案小組在台中地方檢察署檢察官指揮下，聯手在今年1月21日偵破以貨櫃走私大量第三級毒品愷他命，查獲毒品數量高達305.2公斤，並逮捕林姓男子等多人到案，毒品總值約新台幣3億元。

檢警調查，販毒集團覬覦愷他命毒品在國內價錢高昂，有暴利可圖，計畫在今年農曆過年前走私愷他命毒品入境，毒梟利用海運貨櫃方式，自越南將愷他命毒品夾藏在窗簾鋁管內，貨櫃在通關查驗時，被海關關員發現有異，經逐一拆封進行查驗後，搜出分裝成962小包、總重305公斤的毒品。

辦案人員為追緝販毒集團，管控消息外洩並過濾清查後，前往台中市西屯區的接貨處，逮捕集團林姓與張姓成員，另循線逮捕藏匿在汽車旅館的林姓、詹姓與宋姓男子等共犯，並持續溯源追緝幕後主嫌。

台中地檢署檢察官偵辦後，依據證人證詞、證物、出入關證明等證據，今天依違反毒品危害防制條例罪嫌起訴林姓男子等4人，宋姓男子因無直接罪證，不起訴處分，檢警並持續追緝幕後主嫌。（編輯：吳佳穎）1080516