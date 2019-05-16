本月第2起龍洞攀岩墜崖 男子1受傷1無意識

新北市貢寮區龍洞攀岩場佛祖崖附近，16日下午有兩名男子自行攀岩時不慎摔落，消防人員獲報趕往現場搭繩救援，其中一人意識模糊，另一人全身多處受傷，皆緊急送醫治療。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 108年5月16日

（中央社記者葉臻新北16日電）新北市貢寮區龍洞攀岩場佛祖崖附近，今天下午2名年約30歲男子自行攀岩時不慎摔落，1人意識模糊，另1人腳踝骨折，雙雙送醫治療，此案已是本月龍洞第2起攀岩墜崖事件。

新北市政府消防局表示，今天下午2時許，在貢寮區佛祖崖附近觀景平台看海的民眾，發現2名攀岩客摔下峭壁，消防人員獲報後和警方及海巡人員趕至現場，步行將近1個小時才抵達案發地點，由於現場距離崖邊落差約50米，消防人員立刻架繩索進行救援。

新北市政府消防局表示，2名男子約莫30歲，被救起後其中1人左腳踝骨折、後腰疼痛，另1人意識模糊、全身多處擦傷，但對聲音有反應，皆被火速送往基隆長庚醫院救治。

此案已是本月第2起龍洞攀岩墜崖案，5日1名20餘歲吳姓男子，在貢寮區龍洞攀岩場攀岩時從12米高處墜落，今天下午再度發生2位民眾攀岩摔落受傷的意外。（編輯：張銘坤）1080516