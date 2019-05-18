台中港碼頭工安意外 工人落海釀1死2傷

台中港36號碼頭18日下午傳出一起工安意外，3名營造公司工人施工時，因樣架突然倒塌而落海，造成1死2傷。事發現場已拉起封鎖線展開調查意外原因。（台中港務消防隊提供）中央社記者蘇木春傳真 108年5月18日

（中央社記者蘇木春台中18日電）台中港36號碼頭今天下午傳出工安意外，3名工人在碼頭邊施工時，支撐管架突然倒塌，3名作業中的工人落海，其中1人送醫後傷重不治，另兩人輕傷，詳細事故原因仍在調查中。

台中港務消防隊表示，今天下午2時7分接獲報案指出，台中港36號碼頭有多名工人落海，緊急派遣救護車1部、人員3人前往搶救。

消防人員表示，到場後發現為碼頭旁進行海上施工，但支撐管架突然倒塌，總共造成3名工人落海，人員都已獲救上岸，其中1人右大腿斷裂，到院前心肺功能停止（OHCA），緊急處置後立即送往梧棲童綜合醫院急救。

院方表示，OHCA的49歲李姓男子到院時右下肢創傷性截肢，搶救後在下午2時57分宣告不治，37歲王姓男子四肢多處擦挫傷，頭暈嗆水、意識清楚，另一名男子輕傷。詳細事故原因，相關單位仍在調查中。（編輯：卞金峰）1080518