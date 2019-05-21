更多編輯台推薦新聞：
日本人電扶梯站單邊習慣改不掉 學者揭原因
國際

日本人電扶梯站單邊習慣改不掉 學者揭原因

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

獨家／兩岸同婚配套 取消陸人單身驗證禁結婚戳章
政治

獨家／兩岸同婚配套 取消陸人單身驗證禁結婚戳章

早安世界》台商回流衝破3100億 和碩返鄉投資149億
早報

早安世界》台商回流衝破3100億 和碩返鄉投資149億

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

訴請確認民進黨黨籍存在 蔡秋蘭勝訴

最新更新：2019/05/21 13:01

（中央社記者蕭博文台北21日電）台南市議員蔡秋蘭不滿民進黨於103年間，以她未在市議會議長選舉中亮票為由開除黨籍，提出確認之訴，一二審皆敗訴。高院更一審今天改判勝訴，確認蔡秋蘭黨員資格存在。

民國103年的台南市議長選舉，擁有過半29個席次的民進黨推出賴美惠尋求連任，敗給國民黨的李全教。民進黨檢討敗選原因，除調查是否涉及金錢或利益交換，也開除陳朝來、蔡秋蘭、梁順發、莊玉珠、曾王雅雲等5名議員黨籍。

蔡秋蘭不服遭開除黨籍，提起確認黨籍資格存在之訴，一審台北地方法院、二審台灣高等法院均判決蔡秋蘭敗訴，案經最高法院發回更審，高院更一審今天改判蔡秋蘭勝訴。

台灣高等法院提供的新聞資料指出，蔡秋蘭主張為民進黨黨員及台南市議會第二屆議員當選人，民進黨以她未遵守台南市議會黨團一致性投票決議亮票，屬違犯黨紀行為，於103年12月31日舉行第4次中評會，裁決開除黨員資格，但裁決明顯違法，應屬無效。

更一審認為，依人民團體法等規定，關於政黨將黨員除名的程序，應經黨員大會或黨員代表大會實際決議，不得授權其他單位以間接方式行使。

更一審指出，開除蔡秋蘭黨籍的裁決是由中評會做成，而非由民進黨的全國黨員代表大會做成或予以追認，違反人團法等規定，應屬無效，蔡秋蘭黨員資格不因中評會裁決而喪失，判決蔡秋蘭民進黨黨員資格存在，仍可上訴。

高院新聞資料另指出，本件事實發生於103年12月31日，不適用106年12月6日公布施行的政黨法。（編輯：李亨山）1080521

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報