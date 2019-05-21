訴請確認民進黨黨籍存在 蔡秋蘭勝訴

（中央社記者蕭博文台北21日電）台南市議員蔡秋蘭不滿民進黨於103年間，以她未在市議會議長選舉中亮票為由開除黨籍，提出確認之訴，一二審皆敗訴。高院更一審今天改判勝訴，確認蔡秋蘭黨員資格存在。

民國103年的台南市議長選舉，擁有過半29個席次的民進黨推出賴美惠尋求連任，敗給國民黨的李全教。民進黨檢討敗選原因，除調查是否涉及金錢或利益交換，也開除陳朝來、蔡秋蘭、梁順發、莊玉珠、曾王雅雲等5名議員黨籍。

蔡秋蘭不服遭開除黨籍，提起確認黨籍資格存在之訴，一審台北地方法院、二審台灣高等法院均判決蔡秋蘭敗訴，案經最高法院發回更審，高院更一審今天改判蔡秋蘭勝訴。

台灣高等法院提供的新聞資料指出，蔡秋蘭主張為民進黨黨員及台南市議會第二屆議員當選人，民進黨以她未遵守台南市議會黨團一致性投票決議亮票，屬違犯黨紀行為，於103年12月31日舉行第4次中評會，裁決開除黨員資格，但裁決明顯違法，應屬無效。

更一審認為，依人民團體法等規定，關於政黨將黨員除名的程序，應經黨員大會或黨員代表大會實際決議，不得授權其他單位以間接方式行使。

更一審指出，開除蔡秋蘭黨籍的裁決是由中評會做成，而非由民進黨的全國黨員代表大會做成或予以追認，違反人團法等規定，應屬無效，蔡秋蘭黨員資格不因中評會裁決而喪失，判決蔡秋蘭民進黨黨員資格存在，仍可上訴。

高院新聞資料另指出，本件事實發生於103年12月31日，不適用106年12月6日公布施行的政黨法。（編輯：李亨山）1080521