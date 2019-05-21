謊稱能取得便宜醫材藥品 男子流竄全台行騙落網

57歲伍姓男子長期遊走於全台各大醫院行騙，向患者謊稱認識醫院高層，能取得便宜且更有療效的醫材或藥品，藉此騙取金錢，警方20日循線在內湖逮捕伍男，21日依詐欺等罪嫌將伍男移送台北地檢署偵辦。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真 108年5月21日

（中央社記者王鴻國新北21日電）57歲伍姓男子長期遊走於全台各大醫院行騙，向患者謊稱認識醫院高層能取得便宜且更有療效的醫材或藥品，藉此騙取金錢，但日前卻因涉嫌騙取刮刮樂彩券，遭警方逮捕送辦。

警方調查發現，伍男遊走於北、中、南各大醫院，以假名「林志聰」、「林先生」、「王文豐」謊稱認識醫院高層、醫院門診主任或醫療產品相關人士，藉以取信被害人，再以可取得效用較佳、較便宜藥品或器材方式，專挑弱勢被害人下手行騙。

警方表示，被害人中不乏八仙樂園塵爆案傷患家屬或癌症末期病患，只是當被害人交付新台幣3000元至5萬元不等現金後驚覺受騙，但撥打伍男所留下電話號碼，伍男早已關機更換電話號碼，經查有10多人受害，伍男也自民國104年起遭多處法院、檢察署發布通緝中。

警方表示，伍男日前現蹤向彩券行業者佯稱台北慈濟醫院某主任要辦歡送會，因此要購買大量刮刮樂，藉此詐騙得手價值5萬元刮刮樂彩券，警方接獲業者報案展開偵辦。昨天循線在內湖逮捕伍男，訊後，警方今天依詐欺等罪嫌將伍男移送台北地檢署偵辦。

新店警分局長劉炯炫表示，犯嫌多選在醫院找尋老人家或身懷重病人士，利用人性渴求醫治、貪小便宜心態趁虛而入，請民眾勿輕信來路不明人士或偏方，以免受騙，並呼籲受害民眾勇於出面協助指認。（編輯：李錫璋）1080521