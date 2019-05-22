員工開門撞傷人 鼎泰豐判連帶賠償13萬餘元

（中央社記者蕭博文台北22日電）鼎泰豐忠孝店莊姓員工開門時不慎撞傷邱姓女子，遭邱女求償。高院二審判莊男及其父母與鼎泰豐須連帶賠償邱女13萬餘元，最高法院今天駁回兩造上訴，全案確定。

邱姓女子向法院主張，民國103年12月間路過鼎泰豐小吃店忠孝店，鼎泰豐莊姓員工開門疏於注意，導致她被門撞飛跌倒，受有下背挫傷、背痛等傷害，最後甚至被診斷出腰椎脊椎滑脫症，求償167萬餘元。

一審台北地方法院認為，莊姓員工沒注意門口是否有人經過而貿然開門，造成邱女受傷，應負賠償責任，且因莊男當時僅16歲，他的父母要負連帶責任，鼎泰豐身為僱用人也要負責。

一審認為，邱女所受傷勢僅下背挫傷、背痛，腰椎脊椎滑脫症應屬慢性退化造成，與遭門撞傷無關，判決莊男等人連帶賠償醫藥費、交通費等費用，共新台幣8萬6610元。

邱姓女子上訴二審，追加求償精神慰撫金20萬元。二審台灣高等法院審酌兩造身分、莊男過失情節等因素，判決莊男及其父母與鼎泰豐連帶賠償5萬元，另維持一審判決的8萬6610元，總計13萬6610元。

兩造都向最高法院提起上訴，最高法院認為二審判決並無違法之處，今天駁回上訴，全案確定。（編輯：李亨山）1080522