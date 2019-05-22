立委簡東明當選無效二審駁回 當選有效定讞

（中央社記者蘇木春台中22日電）立委簡東明被指控民國105年競選時透過妻子戴錦花賄選，檢方提當選無效訴訟，台中地院判決當選無效，台中高分院二審認定無法舉證兩人犯意聯絡，今天判決當選有效，全案定讞。

中國國民黨籍第九屆立法委員山地原住民當選人簡東明，被指控105年競選期間，刑事部分違反公職人員選舉罷免法，交付現金委託屏東縣的輔選幹部發放給選民涉賄選，屏東地院一審判5年6月，上訴高雄高分院後改判4年，更一審認定發放的是工作費逆轉改判無罪。

另外，簡東明競選期間，簡的妻子戴錦花被指控假借「工作費」名義發放給台中地區選民金錢，並在台中交付現金給樁腳補助選民返鄉投票的交通費，涉嫌替丈夫賄選違反選罷法被台中地檢署起訴，台中地院一審宣判無罪，台中高分院二審改判3年4個月，全案正上訴最高法院中。

民事部分，台灣高等檢察署協調屏東地檢署與台中地檢署後，合併由台中地檢署檢察官提出簡東明當選無效之訴，台中地院一審認定簡東明因與樁腳有犯意聯絡判決當選無效，簡東明不服提起上訴。

台中高分院合議庭認為，簡東明未在台中的案件中被起訴，檢方無法舉證簡東明與戴錦花有何犯意聯絡，且未查獲補助返鄉投票交通費的選民名單等證據，且簡東明提供工作費或津貼，屬輔選工作上對價性質，輔選人受領工作費應屬合情，並無違背現行法令。

台中高分院審判長蔡秉宸、陪席法官黃渙文、受命法官許旭聖今天宣判，原一審判決廢棄，檢察官提出的當選無效之訴駁回，當選有效、全案定讞。（編輯：翁翠萍）1080522