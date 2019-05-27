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騎機車婦人受困砂石車底 消防急救援送醫

最新更新：2019/05/27 15:41
新北市消防局表示，中和區連城路與員山路口27日中午發生一起砂石車與機車車禍，機車騎士受困車底，消防人員緊急出動救援，將傷者送醫治療。（新北市消防局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年5月27日
新北市消防局表示，中和區連城路與員山路口27日中午發生一起砂石車與機車車禍，機車騎士受困車底，消防人員緊急出動救援，將傷者送醫治療。（新北市消防局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年5月27日

（中央社記者黃旭昇新北27日電）一名機車女騎士今天中午發生車禍，受困在砂石車下。經過新北市府消防局隊員緊急救援脫困，傷者腳部遭壓傷，送往衛生福利部雙和醫院治療。車禍原因將由警方進一步釐清。

新北市府消防局表示，新北市中和區連城路員山路口，今天中午12時11分許發生砂石車與機車車禍，機車騎士受困車底。

消防局據報有女騎士受困，前往緊急救援，60多歲的婦人意識清醒，車禍發生後臉部撕裂傷，腳部遭壓傷，消防隊員12時42分協助患者脫困，並將意識清醒的婦人送往衛福部雙和醫院治療。車禍原因將由警方調查。（編輯：李錫璋）1080527

新北市中和區連城路與員山路口27日中午發生一起砂石車與機車擦撞車禍，機車騎士受困砂石車底，消防人員到場協助傷者脫困送醫；車禍原因仍待調查。（新北市消防局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　108年5月27日
新北市中和區連城路與員山路口27日中午發生一起砂石車與機車擦撞車禍，機車騎士受困砂石車底，消防人員到場協助傷者脫困送醫；車禍原因仍待調查。（新北市消防局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　108年5月27日
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