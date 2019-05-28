詐領助理費 南投議員曾振炎一審判刑3年半

（中央社記者蕭博陽南投縣28日電）南投縣議員曾振炎涉嫌以人頭掛名公費助理，詐領助理費新台幣199萬多元，南投地方法院依違反貪污治罪條例等，一審判刑3年6月，沒收犯罪所得，褫奪公權3年。全案可上訴。

另外，曾妻也因涉案，判處有期徒刑1年10月，褫奪公權2年；掛名公費助理的曾姓親友、曾姓前助理等三人都被判有期徒刑11月，緩刑2年，褫奪公權1年，並應向公庫支付5萬元到3萬元不等。也可上訴

根據南投地方法院刑事判決書指出，曾振炎未聘用二名曾姓親友擔任其縣議員公費助理，曾妻知情仍自民國103年12月起保管二名親友的存摺及印章，以提領二人的公費助理薪資及年終獎金，合計取得190萬3374元。取得款項後，都由曾振炎夫妻使用。

判決書表示，曾振炎一名曾姓前助理離職後，曾振炎夫妻都知情，但未向南投縣議會辦理停聘作業，導致南投縣議會相關承辦人員在106年4月到106年7月間，仍按月發給曾姓前助理公費助理薪資，再由曾姓前助理提領現金帶到曾振炎服務處，全數交付曾妻，合計詐領公費助理費9萬6464元。（編輯：戴光育）1080528