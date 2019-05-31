屏東崁頂鄉長代表會主席共4人 涉貪遭聲押獲准

（中央社記者郭芷瑄屏東縣31日電）屏東縣崁頂鄉長林光華、鄉公所秘書林全明、鄉代會主席郭茂良及代表會臨時人員陳文君因涉及工程採購、人事任用等賄賂案，今天遭聲押獲准，另有1人交保。

這起涉及崁頂鄉長及代表會主席的工程貪瀆及賣官案，震撼地方，檢調單位昨天早上到鄉公所及代表會帶走林光華、郭茂良及相關人員時，地方上議論紛紛。

屏檢表示，日前獲悉崁頂鄉有公務員辦理鄉內相關工程及環境整修採購、人事任用及特別費等疑似有收受賄賂、圖利及利用職務上機會詐取財物等違法情事，由檢察官鍾佩宇成立專案小組，昨天到32處場所扣押相關資料及傳喚42名相關人。

檢察官漏夜偵訊，聲押林光華、郭茂良、林全明、陳文君及羅慶立等5人，法官訊問後，除羅慶立以新台幣10萬元交保外，其他4人都遭法院裁定收押。屏檢表示，羅慶立不是公務人員。

另外，還有鄧姓、陳姓及鍾姓嫌疑人向崁頂鄉相關公務員交付賄賂，檢察官諭知1萬元交保，全案仍將持續追查積極偵辦中。

屏檢表示，檢察官聲押的5人涉犯貪污治罪條例的不違背職務收受賄賂、圖利及利用職務上機會詐取財物及刑法洩漏國防以外秘密等罪嫌重大，有串證逃亡等之虞，因此聲押。

時代力量籍立法委員黃國昌近日不斷批評屏東近5年來有多位鄉鎮市長、民代涉貪被判刑或服刑，今天又有崁頂鄉長林光華及鄉代會主席郭茂良的貪瀆案。

屏東近5年涉及工程貪污案的鄉鎮市長包括前屏東市長林亞蒓、前車城鄉長林錫章、前麟洛鄉長蔡志和及李新煌、前獅子鄉長孔朝、前琉球鄉長陳隆進、前長治鄉長許玉秀、現任竹田鄉長傅民雄、佳冬鄉長龔日光。（編輯：陳俊碩）1080531