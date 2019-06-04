象山步道持刀強盜700元 北檢起訴嫌犯

（中央社記者蕭博文台北4日電）60歲王姓男子涉嫌持刀於北市象山步道強盜情侶，得手700元。王男辯稱只是討錢吃飯，沒亮刀。北檢調查後認為王男辯詞不可採，今天依強盜罪嫌提起公訴。

21歲華姓男子與20歲陳姓女友4月7日晚間到信義區象山永春亭看夜景，遭一名身穿連帽外套、戴口罩的中年男子持刀強盜。

被害情侶交出身上共新台幣700元後，被歹徒要求持續往前走，且不可回頭，歹徒趁隙逃逸，被害人事後向警方報案。

警方專案小組採集案發現場菸蒂，比對DNA發現一名60歲王男涉案，查出王男獨居且無業，過去也曾在象山犯下持刀搶奪案，拘提王男到案後，由檢察官聲請羈押獲准。

台北地檢署起訴指出，王姓男子坦承是低收入戶、沒錢吃飯，才向情侶討錢，水果刀放在腰間並未取出，否認強盜罪。

由於案發時天色昏暗，被害情侶並未清楚看到嫌犯臉孔，且王男初始完全否認，檢察官為此安排身形與嫌犯相似的5人穿著連帽外套並戴上口罩，與王姓男子並排在指認室，供被害情侶指認。

檢察官還要求王男與其他供指認對象說出：「把錢交出來，不然砍你」，被害情侶從體型、聲音，清楚指認搶嫌正是王男。

王男否認持刀強盜，但被害情侶指證歷歷，警方也查扣作案用水果刀，檢察官認為王男涉犯強盜罪嫌重大，提起公訴。（編輯：張銘坤）1080604