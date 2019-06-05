遊覽車桃機園區撞分隔島 車陣塞數公里

一輛遊覽車5日上午在進入桃園國際機場航站園區時，撞上分隔島水泥石墩，造成車體玻璃破裂、車頭扭曲變形，幾乎全毀。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 108年6月5日

（中央社記者邱俊欽桃園機場5日電）一輛遊覽車今天上午在進入桃園國際機場航站園區時，撞上分隔島水泥石墩，車頭幾乎全毀，所幸車上沒有乘客，司機受到輕傷，但事故造成嚴重回堵，搭機旅客心急如焚。

航空警察局表示，一名55歲鄭姓遊覽車駕駛上午7時45分左右，從國道2號機場連結道往機場園區時，在行經航站南路與塔台路時，撞上分隔島的石墩，造成車體玻璃破裂、車頭扭曲變形，幾乎全毀。

桃園市政府消防局獲報後，緊急出動救護車，將受困的鄭姓司機救出，並送往敏盛醫院急救，所幸司機僅是腳部遭車體夾傷，意識清醒，沒有生命危險；而事故發生時，車上也沒有任何乘客。

現場人員初步表示，駕駛疑似未注意前方道路狀況，造成遊覽車連續撞上分隔島的水泥石墩與紐澤西護欄，現場大批石塊飛濺四處。

意外造成機場連結道塞車達數公里，許多趕飛機的旅客心急如焚，整起事故狀況在9時15分後陸續排除，車流逐漸紓解，至於確切發生主因仍待進一步釐清。（編輯：李錫璋）1080605

一輛遊覽車5日上午在進入桃園國際機場航站園區時，撞上分隔島水泥石墩，車頭幾乎全毀，所幸車上沒有乘客，司機受到輕傷。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 108年6月5日