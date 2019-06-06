肇逃胞弟頂罪 竹市一名警官被起訴

（中央社記者郭宣彣新竹市6日電）新竹市警察局1名蘇姓警官去年開車行經竹北市時，與1輛轎車發生碰撞，蘇男涉肇事後逕自離開現場，事後由胞弟涉頂罪被拆穿。新竹地檢署將蘇男依刑法肇事逃逸罪嫌起訴。

起訴書指出，蘇男去年10月10日凌晨5時41分許，開車行經新竹縣竹北市聯興三街時，與王男駕駛轎車發生碰撞，造成王男受傷；蘇男涉肇事後逕自離開現場，也未協助救護王男。

隨後，蘇男的胞弟回到事故現場，表明是駕駛人，並在現場接受酒測後在「被測人」欄位內及「新竹縣政府警察局道路交通事故當事人登記聯單」、 「新竹縣政府警察局道路交通事故談話紀錄表」、「道路交通事故現場圖」等文件上簽名。

不過，傷者察覺肇事者的身材較為豐腴，與自稱肇事的蘇弟身形並不相似。警方調閱行車紀錄器錄影畫面比對，發現肇事者的確與蘇弟身材有差異，且也沒有戴眼鏡，拆穿蘇弟涉嫌頂替。

蘇男向檢方供稱，他並沒有酒駕，因為身體不適才涉嫌肇事，由於事故地點離家僅約50公尺，他先行返家，並非故意逃逸。

蘇男也否認教唆胞弟頂罪，當時是胞弟發現他臉色差，不僅上前關心，還主動前往現場了解情況，想不到胞弟會主動承認是駕駛。

至於蘇男是否涉及酒駕，由於事隔多時，已無法釐清。

檢方考量，蘇姓兄弟兩人在偵查中均坦承犯行，且犯後態度良好。王男願意原諒，也獲得新台幣30萬元而達成和解，因此，將建議法官從輕量刑，並給予被告緩刑機會。檢方日前偵結，蘇男依肇事逃逸罪嫌、蘇弟則以頂替罪嫌起訴。

新竹市警察局指出，已依規定將蘇員記1大過並調離主管職務，警局另將召開人評會討論後續懲處部分。（編輯：戴光育）1080606