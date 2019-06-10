台東警方查獲900公斤安毒 14人拘提到案

台東檢警偵辦蘭嶼外海近900公斤毒品安非他命走私案，10日晚間宣布拘提14名涉案人員，其中5人已羈押。中央社記者盧太城台東攝 108年6月10日

（中央社記者盧太城台東縣10日電）台東縣警察局偵辦蘭嶼外海近900公斤安非他命走私案，今晚宣布拘提14名涉案人員到案，包括李姓警官。

台東縣警察局今晚召開記者會，副局長吳燕山表示，台東縣警局去年接獲線報指蘭嶼有毒品走私，報請台東地檢署偵辦。

調查時，發現李姓警官在外積欠上千萬元，列為強制扣薪的對象，有可能涉案，因此在今年4月15日將李員從蘭嶼分駐所調回台東分局內勤，列為看管。

吳燕山表示，台東地檢署檢察官5月9日指揮台東縣警察局刑警大隊、台東分局偵查隊、關山分局偵查隊及海巡署偵防分署在蘭嶼外海查獲藍悅號海釣船走私899公斤安非他命，隔日（10日）李員即失蹤，家屬也無法聯絡李員，警局於5月15日以連續曠職4日將他免職。

吳燕山表示，台東縣警察局結合刑事局等單位組成專案小組，之前分別在新北、宜蘭、花蓮、台東、屏東等地方拘提13名涉案人員，目前已有5名嫌犯羈押。

今天下午專案人員在屏東恆春一處民宿將李姓警官拘提到案，目前先由警方偵訊後再交由檢察官複訊。

吳燕山表示，李員涉案程度及情節尚在調查釐清中，警察局將秉持不護短、不庇縱的態度，依法嚴懲，並追究後續考監責任。

除了5月9日查獲藍悅號海釣船走私899公斤、價值新台幣數億元的安非他命外，專案小組也在隔日（10日）在富岡港查獲宜蘭籍漁船走私600公斤毒品，有安非他命和K他命，專案小組正調查這2起走私案是有關連。（編輯：陳俊碩）1080610