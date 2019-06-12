鑑驗DNA 法醫所幫無名屍失蹤兒找到家

法務部法醫研究所冰存累積無名屍DNA共3000筆，女子找失蹤母25年，經法醫所鑑驗去年找回無名屍的媽媽，也有女子透過鑑驗找回失蹤18年的兒子。法醫研究所血清證物組長林俊彥12日（圖）說明各個案例。中央社記者劉世怡攝 108年6月12日

（中央社記者劉世怡台北12日電）法務部法醫研究所冰存累積無名屍DNA共3000筆，有女子找失蹤母25年，經法醫所鑑驗去年找回無名屍的媽媽；廖姓女子2個月大的兒子18年前失蹤，透過鑑驗找回兒子。

法務部今天下午舉行「-80度C的仁心～替無名屍找一條回家的路」媒體茶敘，部長蔡清祥說，與法醫所很有淵源，他當檢察官時，曾赴美國考察相驗制度，台灣相驗制度的演進是從調查局六處到台灣高檢署成立相驗中心，後來則成立法醫所進行相關解剖及鑑驗。

法醫研究所血清證物組長林俊彥說，冰存在法醫所的DNA檢體無名屍部分累積約3000筆，每年平均增加約393筆，身分確認約252筆，未確認約141筆，這些無名屍包含莫拉克風災、復興航空南港空難、台南大地震等當年重大鑑驗專案。

林俊彥說，去年海山分局送來一名女子的DNA檢體，這女子想透過法醫所的無名屍DNA資料庫比對，看能不能找到失蹤25年的媽媽，比對發現與新北地檢署於83年發現的無名女屍疑似有血緣關係；為了慎重起見，檢方先派員赴公墓開棺驗屍，採集無名屍骨骼鑑驗，女子則提供她3名姐姐、丈夫，還有4名子女的口腔棉棒去鑑驗比對DNA，最後確認83年的無名女屍為媽媽，這條回家路走了約25年。

因此「不只服務死者，也為活人鑑驗DNA」，林俊彥說，廖姓女子於民國90年2月1日通報，2個月大的兒子（男嬰）失蹤，這名男嬰經由盧姓夫婦撫養長大，但盧姓夫婦後來離婚等原因，後來由桃園巿政府家防中心安置盧姓少年，家防中心與兒福聯盟勾稽比對認為盧姓少年可能是廖姓女子的兒子，經DNA鑑驗確認，使廖姓女子找回失蹤18年的兒子。

林俊彥指出，法醫所冰箱存有DNA約2萬筆，包含無名屍DNA3000筆，主要做失蹤及無名屍鑑驗以及受理法院、地檢署等委託的親子鑑驗，民眾若是私人DNA鑑驗可透過調查局或刑事局及醫療院所付費鑑驗，行情價一人約新台幣8000元。（編輯：李亨山）1080612