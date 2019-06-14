香港修例 法務部：人權疑慮不除難推逃犯移交

（中央社記者蕭博文台北14日電）香港立法會修訂逃犯條例，引發「反送中」行動。法務部今天表示，該草案內容引發人權保障疑慮，在此疑慮未能消除以前，台灣與香港間難以推動任何與逃犯移交有關的司法合作。

法務部發布新聞稿指出，香港保安局2月12日釋出修訂逃犯條例的訊息，並對外公開表示，修例目的，是為了回應台灣所提出港女命案司法互助與遣送嫌犯的請求。

法務部表示，香港若能在平等、尊嚴、互惠及保障人權基礎上，與台灣建立司法合作機制，法務部本於積極建立國際司法合作關係，以實現司法正義的一貫立場，自然樂見其成，但若沒有平等、保障人權等基礎，就沒有司法合作。

新聞稿提到，香港保安局3月26日提出的修例草案內容，將使任何身在香港之人，不論國籍為何，均有被送至中國大陸接受刑事調查及審判的可能，此舉已引發國際間對在港人員人權是否可獲保障的疑慮，在此疑慮未能消除前，台港間實難推動任何與逃犯移交有關的司法合作。

法務部指出，先前已經公開表示，無法接受港方以修例草案作為移交港女命案人犯基礎的立場，期許港府能廣納外界意見，重新思考修例方向；簡言之，法務部只有在人權保障疑慮已除的情形下，才有可能與香港進行逃犯移交的司法合作。

港女命案指的是香港籍潘姓女子去年2月8日入境台灣，疑似於同月17日在台北市大同區一家飯店被同行男友陳同佳殺害，並被棄屍於台北捷運竹圍站附近。

陳同佳犯案後獨自返回香港，承辦的士林地方檢察署去年底對陳同佳發布通緝，並同步發函法務部轉請大陸委員會，向香港政府請求遣送犯嫌至台受審。（編輯：戴光育）1080614