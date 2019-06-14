調二審辦事甄選作業 高檢署：絕無黑箱

（中央社記者蕭博文台北14日電）高檢署日前提送一審檢察官調二審辦事的14名推薦名單，檢察官改革團體劍青檢改呼籲公布甄選過程，避免黑箱疑慮。高檢署今天晚間公布審查人員與甄選過程，澄清絕無黑箱。

劍青檢改中午發布新聞稿表示，台灣高等檢察署已經送出一審檢察官調二審辦事的14名推薦名單，將由檢察官人事審議委員會從中選出9名，再交由法務部長圈選6名。

劍青檢改指出，新制首度上路，公平透明的甄選流程是成敗關鍵，高檢署應公布甄選標準、甄選小組成員、甄選程序、候選人名單及通過甄選名單，才能獲得各方正確而有建設性的回饋，降低釋疑與解說的成本。

高檢署晚間透過新聞稿回應，表示審查小組由高檢署檢察長王添盛擔任召集人，成員包括高檢署襄閱主任檢察官宋國業、法務部檢察司司長王俊力，以及台中、台南、高雄、花蓮等高檢署檢察分署檢察長等人。

高檢署表示，報名參與甄選的檢察官共計45名，經審查委員逐一審查資歷，並由甄選委員徵詢、彙整所在機關檢察長意見，先選出初步名單31名，再綜合考量資歷、過往辦案表現等條件，一致通過推薦名單14名。

高檢署指出，職缺有限，難免有遺珠之憾，但絕無黑箱、裙帶關係及近親繁殖等疑慮。（編輯：戴光育）1080614