百人吃臭豆腐食品中毒 受害者不滿陳情

（中央社記者蕭博陽南投縣15日電）上百人4月到南投縣中興新村一家臭豆腐名店用餐後上吐下瀉，南投縣衛生局調查是沙門氏桿菌引起，全案移請南投地檢署偵辦，許多受害者不滿業者逃避態度，今天前往店家陳情。

中興新村一家臭豆腐名店發生食品中毒案，南投縣政府衛生局統計189名消費者分別於4月27日及28日吃下臭豆腐、豆花、紅茶後，出現腹瀉、發燒、腹痛、肌肉酸痛、畏寒、噁心、嘔吐等症狀，調查研判食品中毒病因物質是沙門氏桿菌，全案5月移請南投地檢署偵辦。

業者事後公布賠償措施，但因舉證用餐條件過於嚴苛而遭批缺乏誠意，許多受害者不滿組成自救會，要求業者拍攝道歉影片並公布，並承諾改善環境及重視食材衛生；自救會也認為，除業者承諾賠償的紅包及醫藥費，還須負責請病假期間的工作薪資損失，若業者願意承諾實現，受害自救會成員才願意與業者和解。

由於業者與受害者協調無進展，30多人今天下午前往店家陳情，眾人高喊：「要真相、要道歉、政府動起來、政府要重視食安問題」等口號，除表達對店家不滿，也質疑南投縣政府消費者保護官「簡直失能」。

一名女性受害消費者說，這家臭豆腐店免開發票，就算當時曾來用餐，也無法舉證消費日期及金額，但按業者要求須以網路打卡或照片等方式舉證曾到此用餐，許多人根本無法做到，尤其老人家更無用手機網路打卡習慣，也因此每次協調都很不愉快，覺得業者推託。

自救會表示，當初衛生局檢驗期間，業者對受害消費者毫不關心，因此才成立自救會；業者雖公告賠償條件與時間，但到場後業者卻推託沒錢可賠，要等待銀行貸款核撥，過程許多刁難與拖延，讓自救會成員感到業者毫無誠意，他們只要一個道歉與合理賠償。（編輯：黃世雅）1080615