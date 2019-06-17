自撞路邊貨車3人重傷 2女乘客飛噴車外

王姓男子17日凌晨駕車搭載2名女子返家途中行經燕巢區深興路，疑車速過快失控自撞停放路邊貨車。王男嚴重腦震盪、兩女飛出車外內側車道，全車嚴重毀損，所幸當時沒有來車路過，3人送醫無生命危險。（翻攝照片）中央社記者程啟峰高雄傳真 108年6月17日

（中央社記者程啟峰高雄17日電）王姓男子今晨駕車搭載兩名女子返家途中行經燕巢區深興路，疑車速過快失控自撞停放路邊貨車。王男嚴重腦震盪、兩女飛出車外內側車道，全車嚴重毀損，3人送醫無生命危險。

轄區高雄市政府警察局岡山分局指出，經調閱附近路口監視器畫面，車禍發生在凌晨近1時30分，22歲的王男駕駛轎車載著18歲的王女、22歲的陳女返家，在行經深興路一處彎道疑車速過快失控自撞停放路邊貨車。

強大撞擊力道，造成王、陳2女當場飛噴車外至內側車道，所幸當時沒有來車路過，否則恐造成更大傷害。王男則自行爬出車外。

警方表示，3名傷者意識清醒，王男頭部有腦震盪情形，全身另有多處挫傷；兩女下肢則都有嚴重外傷，3人送醫都無生命危險。警方指出，王男並沒有酒駕，由於腦震盪住院休養中，將視傷勢好轉後再製作筆錄釐清車禍原因。(編輯:孫承武)1080617