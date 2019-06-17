更多編輯台推薦新聞：
圖輯／反送中百萬港人再次怒吼 鏡頭下的焦慮與盼望
兩岸

圖輯／反送中百萬港人再次怒吼 鏡頭下的焦慮與盼望

早安世界》百萬港人再上街反送中 林鄭月娥道歉稱謙卑接受批評
早報

早安世界》百萬港人再上街反送中 林鄭月娥道歉稱謙卑接受批評

台灣蘭花排出世界地圖 風靡日內瓦外交圈
國際

台灣蘭花排出世界地圖 風靡日內瓦外交圈

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情
產經

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

自撞路邊貨車3人重傷 2女乘客飛噴車外

最新更新：2019/06/17 14:06
王姓男子17日凌晨駕車搭載2名女子返家途中行經燕巢區深興路，疑車速過快失控自撞停放路邊貨車。王男嚴重腦震盪、兩女飛出車外內側車道，全車嚴重毀損，所幸當時沒有來車路過，3人送醫無生命危險。（翻攝照片）中央社記者程啟峰高雄傳真 108年6月17日
王姓男子17日凌晨駕車搭載2名女子返家途中行經燕巢區深興路，疑車速過快失控自撞停放路邊貨車。王男嚴重腦震盪、兩女飛出車外內側車道，全車嚴重毀損，所幸當時沒有來車路過，3人送醫無生命危險。（翻攝照片）中央社記者程啟峰高雄傳真 108年6月17日

（中央社記者程啟峰高雄17日電）王姓男子今晨駕車搭載兩名女子返家途中行經燕巢區深興路，疑車速過快失控自撞停放路邊貨車。王男嚴重腦震盪、兩女飛出車外內側車道，全車嚴重毀損，3人送醫無生命危險。

轄區高雄市政府警察局岡山分局指出，經調閱附近路口監視器畫面，車禍發生在凌晨近1時30分，22歲的王男駕駛轎車載著18歲的王女、22歲的陳女返家，在行經深興路一處彎道疑車速過快失控自撞停放路邊貨車。

強大撞擊力道，造成王、陳2女當場飛噴車外至內側車道，所幸當時沒有來車路過，否則恐造成更大傷害。王男則自行爬出車外。

警方表示，3名傷者意識清醒，王男頭部有腦震盪情形，全身另有多處挫傷；兩女下肢則都有嚴重外傷，3人送醫都無生命危險。警方指出，王男並沒有酒駕，由於腦震盪住院休養中，將視傷勢好轉後再製作筆錄釐清車禍原因。(編輯:孫承武)1080617

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報