父親幫忙買票 彰縣議員施嘉華遭判當選無效

（中央社記者吳哲豪彰化3日電）彰化縣議員施嘉華的父親在議員選舉時涉嫌幫兒子買票，彰化地方法院法官認為，施父參與選務很深，沒有經施嘉華同意就自行買票有違常理，因此判准檢方提出的當選無效之訴。

對於被判當選無效，施嘉華陣營指出，收到判決書後會再提出上訴。

中國國民黨籍彰化縣議員施嘉華在去年選舉時，台灣彰化地方檢察署檢察官查出，施嘉華的父親以僱用村長、鄰長發送競選總部成立大會邀請函的名義，交付新台幣5000元賄款給村長，村長再以每人1000元發給選區內的鄰長。

檢方也查出施父交付30萬元賄款給某樁腳，再由樁腳透過管道假藉發放500元工作費，實際上選民只要簽署領據即可領現金賄款，共查出18戶選民收賄，但30萬元的賄款沒有完全用完，施嘉華雖說對父親幫自己買票不知情，但檢方仍針對施嘉華提出當選無效之訴。

地院法官則認為，施父籌措大筆金錢從事有計畫的買票，參與選務很深，如果沒有經被告容許或是在不違背被告的本意下，就自己決定出錢買票賄選，明顯違反常理及經驗法則，因此認定被告施嘉華有投票賄賂的行為，符合當選無效的要件，因此裁准檢方所提的當選無效之訴。（編輯：翁翠萍）1080703