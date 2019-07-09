首創科技查賄指揮中心 北檢查察選舉利器

台北地檢署9日舉辦科技查賄指揮中心試辦發表會說明，指揮中心是全台首創，具備即時同步訊問、數位採證分析、證據即時傳輸、跨區聯合辦案、科技查核資金、智慧語音輸入及查賄資料庫等7大科技功能。（北檢提供）中央社記者蕭博文傳真 108年7月9日

（中央社記者蕭博文台北9日電）台北地檢署今天舉辦科技查賄指揮中心試辦發表會，這個中心是全台首創，具備即時同步訊問、證據傳輸等7大功能，建立跨平台科技辦案模式，將應用在未來的選舉查察工作。

北檢發布新聞稿表示，指揮中心是奉法務部指示成立，具備即時同步訊問、數位採證分析、證據即時傳輸、跨區聯合辦案、科技查核資金、智慧語音輸入及查賄資料庫等7大科技功能。

北檢說，指揮中心結合法務部「檢察機關團隊辦案系統」及北檢「遠端監控設備」，可在偵訊過程同步視訊，並即時與偵查庭進行文字交談、下達指令、廣播訊息，偵查庭也能接收指揮中心指令，回覆訊息，發揮即時勾稽筆錄內容、防止串證等功能。

數位採證分析部分，北檢結合已建置的數位採證室，利用科技設備、數位情資，強化數位採證專責人員及所有執法同仁提取、分析、判讀數位情資等能力，也能及時支援其他地檢署或協助警調巡憲廉移等犯罪查緝機關，達到資源共用、效率極大化的目標。

此外，指揮中心具有證據即時傳輸特色，讓檢察官執行多地搜索或訊問時，透過指揮中心共同判讀證據、交換情資；各地檢署也可透過指揮中心跨轄區組成聯合團隊辦案，充分利用現代科技整合選舉查察，提升查賄效率。

北檢表示，指揮中心能運用法務部線上查詢機制，即時掌握可疑資金流動情資，並以電子公文迅速向金融機構調取交易明細、開戶資料，運用資金流向分析技巧與偵查情資，掌握資金流向以有效阻斷買票資金來源。

北檢指出，指揮中心引進智慧語音輸入系統，可有效節省庭訊時間，另結合選情分析資料庫、地雷資料庫，分析過濾查賄情資，以達成遏阻賄選、端正選風的任務。（編輯：方沛清）1080709