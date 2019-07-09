聖筊後捧走小狐仙 女挨告竊盜不起訴

（中央社記者蕭博文台北9日電）謝姓女子前往北市一間四面佛宮廟拜拜，擲出聖筊後捧走小狐仙神像，遭宮廟控告竊盜。士檢認為，民間確實有信徒得到聖筊後請神回家供奉的習俗，認為謝女無不法意圖，不起訴。

士林地檢署今天提供的新聞資料指出，謝姓女子今年3月間到台北市大同區一家四面佛宮廟拜拜，徒手拿走價值約新台幣5880元的小狐仙神像，遭宮廟管理人控告竊盜。

謝女辯稱，為了提升異性緣，擲筊取得神明允准才拿走小狐仙神像請回家供奉，若真有竊盜意圖，應該會將神像藏起來，而不是捧在手上走出去。

檢察官認為，依台灣民間宗教習慣，宮廟都會有結緣品供信徒取用結緣，大部分宮廟也會將主要神尊設在神龕，另外將供信徒請回膜拜的小型神尊放在神龕前的供桌，只要信徒得到聖筊，即可將小型神尊請回家。

檢察官勘驗現場照片發現，依現場設施、神像擺放狀況，小狐仙神像並未如同四面佛擺放在神龕，狀況與一般宮廟提供信徒請回供奉的小神尊相仿，謝女誤認小狐仙是供信徒結緣取回供奉的神像，並非全然無據。

檢察官勘驗監視器畫面，發現謝女確實雙手持筊唸唸有詞，擲筊後取走小狐仙，且是以雙手捧出宮廟，與一般竊嫌隱匿贓物迥異，現場不乏價值更勝小狐仙的神像，謝女都未拿取，事發後也主動歸還神像，因此認定謝女沒有不法意圖，罪嫌不足，不起訴。（編輯：張銘坤）1080709