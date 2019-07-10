男子恐嚇散布少女裸照 法院重判14年

（中央社記者吳哲豪彰化10日電）男子吳秉諺以模特兒打工為由誘騙少女視訊聊天，更將裸照和影片上傳色情網站，並恐嚇少女援交。彰化地檢署進行第二波起訴，吳男遭彰化地方法院重判有期徒刑14年。

全案去年5月一審判決，吳秉諺遭重判22年；彰化檢方追查再發現17名未成年受害人，依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴進行第二波起訴，並追加求刑30年。彰化地院判決出爐，應執行14年。全案可上訴。

去年2月全案審理期間，吳秉諺遭承辦的彰檢檢察官莊珂惠以涉案情結重大聲押，獲彰化地院裁定交保。莊珂惠氣得嗆「是不是中午沒吃飯，腦袋不清楚？」法官認為莊侮辱公署，要求法警當庭逮捕，上演司法界少見的「院檢霹靂火」。

根據彰化地院日前公布判決書，31歲的吳男從民國103年到106年，先花錢買了大頭照都是女性數位照片的假帳號，再加入臉書上打工類社團，假裝女網友發布徵求模特兒貼文。再和在貼文留言的少女中聯絡，以面試為藉口，先後要求10多名少女拍下胸部、下半身的照片或影片。

吳男進一步誘騙少女視訊聊天，提供酬勞要求對方全裸，事後將裸照和影片上傳限制級臉書社團；更進一步要求少女援交，若拒絕還遭恐嚇散布這些影片。

法官認為，被告為滿足一己色慾，竟利用未滿18歲少年年幼識淺，判斷力、自我保護能力不夠成熟，欠缺性隱私自主決定意思，造成被害人身心重大創傷，依違反兒童及少年性剝削防制條例、散播猥褻物品、恐嚇等罪，判處應執行14年徒刑。(編輯:孫承武)1080710