男子套泳圈載浮載沉 嘉義消防局救護上岸

一名男子19日上午身上套著游泳圈，在嘉義縣仁義潭水庫載浮載沉，由消防人員救護上岸，送醫救治，無生命危險。（嘉義縣消防局提供）中央社記者江俊亮傳真 108年7月19日

（中央社記者江俊亮嘉義縣19日電）一名男子今天上午身上套著游泳圈，在嘉義縣仁義潭水庫載浮載沉，由消防人員救護上岸，送醫救治，無生命危險；由於男子疑似到水庫裡捕魚，詳情尚待警方調查釐清。

嘉義縣消防局上午發布訊息指出，消防局第三大隊番路分隊據報，指仁義潭水庫有一名身上套著游泳圈的男子載浮載沉，由消防人員攜帶救生器材前往救護。

雖然颱風丹娜絲已遠離，但受低壓帶影響，嘉義今天清晨天氣不佳，有間歇性雨勢，仁義潭水庫水溫相對較低，消防人員穿著防寒衣、潛水裝，攜帶救生浮球將男子救護上岸，送嘉義市天主教聖馬爾定醫院救治。

男子上岸後向消防人員表示，他下水後，覺得潭水非常冰冷，以致於雙腳發麻、身體寒冷、四肢無力，才會在潭中載浮載沉。

嘉義市天主教聖馬爾定醫院表示，男子到院時意識清楚、無特別傷況，但身體有些虛弱。

由於男子疑似到水庫裡捕魚，不像去游泳，已由警方著手調查。

警方表示，仁義潭水庫是嘉義地區民生用水的主要水源，集水面積約3.66平方公里，總蓄水量約2700萬立方公尺，為台灣自來水公司所有，禁止游泳及捕魚。（編輯：張芷瑄）1080719

一名男子19日上午身上套著游泳圈，在嘉義縣仁義潭水庫載浮載沉，消防局獲報立即派員前往救護。（嘉義縣消防局提供）中央社記者江俊亮傳真 108年7月19日