砸車砍人倒廢土強佔地 竹南惡霸黑幫8人落網

苗栗縣一名28歲廖姓男子組織暴力幫派集團，在竹南地區逞凶鬥狠，行徑囂張，經警方長期蒐證後發動檢肅，成功逮捕集團8人到案。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真 108年7月19日

（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）苗栗縣28歲廖姓男子組織暴力幫派集團，在竹南地區逞凶鬥狠，動輒砸車砍人，為承租私有地未果竟傾倒廢土強行霸佔，經警方長期蒐證發動檢肅，逮捕集團8人到案。

苗栗縣警局竹南分局今天發布新聞指出，以廖姓男子為首的暴力犯罪集團，長期在竹南地區吸收成員，屢次糾眾恃強凌弱，橫行鄉里，去年曾遭警方治平專案整肅，仍不知悔改，107年6月間，旗下成員僅因男女感情糾紛，便率眾以暴力手段當街砸店、砸車，並將被害人砍殺成重傷，行徑囂張。

警方指出，該集團遇私人糾紛，動輒率眾以暴力手段恐嚇、傷害，為維持幫派組織運作，向被害人承租土地未果，竟涉嫌惡意傾倒廢土強佔私有土地，影響地區治安環境。

竹南分局副分局長張中表示，經長期佈線蒐證，分局與刑事警察局第六大隊規劃自辦同步掃黑行動專案，經昨天報請苗栗地檢署指揮，持搜索票前往苗栗縣竹南、頭份以及雲林古坑鄉等地展開搜索、拘提，檢肅廖男在內共8名成員到案。

警方查扣手機、帳冊、本票、西瓜刀等贓證物，全案依殺人未遂、傷害、毀損、組織犯罪防制條例等罪嫌移送偵辦，並呼籲民眾如曾遭暴力恐嚇或傷害毀損，儘速出面指認。（編輯：林沂鋒）1080719