台南專勤隊突襲彰化舊房舍 逮14名印尼非法移工

移民署台南市專勤隊日前赴彰化突襲一座老舊房舍，查獲14名印尼籍非法移工，當下為躲避查緝，有涉案移工還企圖跳窗逃逸，仍難逃法網。（台南市專勤隊提供）中央社記者張榮祥台南傳真 108年7月20日

（中央社記者張榮祥台南20日電）移民署台南市專勤隊今天宣布在彰化一座老舊房舍，逮獲14名印尼籍非法移工。專勤隊利用清晨大雨時突襲，有些非法移工趕緊跳窗，有人則是嚇得躲在棉被中，全數遭帶回。

台南市專勤隊接獲線報，得知彰化縣一座老舊房舍內有多名外籍人士，白天出門從事農務，夜間返回居住；專勤隊派人實勘，懷疑這些人是非法移工。

專勤隊7月動員10多人，利用清晨滂沱大雨時突襲，屋內2名非法移工在睡夢中驚醒，來不及穿衣服，就逃到2樓跳窗，未料專勤隊已包圍整棟屋子，這2名移工只能束手就擒。

專勤隊人員進屋搜查，有些移工知道逃不了，鎮靜地待在房內，但也有人用棉被蓋住全身，一動也不動，以為能蒙混過關。

專勤隊調查，這些非法移工被聘僱從事農務，1天工資新台幣900元至1300元，下工後就回到房舍休息。專勤隊將再傳訊屋主調查。

台南市專勤隊這次突襲，共逮獲14名印尼籍非法移工，其中7人是失聯移工，另7人是非法逾期停留。專勤隊訊後全數解送到高雄收容所，再驅逐出境。（編輯：黃世雅）1080720