更多編輯台推薦新聞：
台灣小說國際關注 亞洲文學風潮成形
文化

台灣小說國際關注 亞洲文學風潮成形

中央社聲明
政治

中央社聲明

治酒駕用重典？幫你讀20年49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰
數位專題

治酒駕用重典？幫你讀20年49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

跳水誤判落點重擊男子頭部 海巡消防馳援

最新更新：2019/07/20 18:20

（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北市許姓男子今天在貢寮區龍洞跳水時，不慎遭受後方跳水的民眾誤判落水點，直接重擊頭部。海巡與消防據報，駕駛救生艇前往接駁上岸，將疑似腦震盪的許男送醫治療。

海岸巡防署第二岸巡隊今天表示，下午接近1時接獲新北市府消防局貢寮消防分隊通報，新北市龍洞跳水平台，有一名民眾受傷疑似有腦震盪。第二（北基）巡防區指揮部立即通報龍洞安檢所前往救援。

第二岸巡隊表示，因天氣炎熱，許姓民眾從鶯歌帶著家人出遊，至龍洞跳水平台跳水。現場跳水民眾很多，許姓民眾跳水後，另一名民眾緊接跳下。

岸巡隊說，不料，後面接著跳的民眾誤判落點，直接重擊許姓民眾頭部，造成許男頭暈與吃水。家人立即請求協助。

龍洞安檢所接獲通報後，立即派員至跳水平台查看，並與貢寮消防分隊及紅十字水上安全工作大隊，一同駕駛救生艇前往接駁傷患上岸，後續由貢寮消防分隊將傷者送往基隆長庚醫院救治。

第二岸巡隊表示，假日戲水民眾眾多，進行水域遊憩活動務必先行評估現場安全情況，並注意自身安全，才能夠開開心心出門，平平安安回家。（編輯：張銘坤）1080720

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報