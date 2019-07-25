蘇澳救護車載重症病患與轎車相撞 1死3傷

宜蘭縣消防局一輛救護車24日深夜載送一名失去生命徵象婦人就醫時，行經蘇港路與成功路口和一輛轎車相撞，婦人送醫後不治，3名救護員受到輕傷。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 108年7月25日

（中央社記者王朝鈺宜蘭25日電）宜蘭縣消防局一輛救護車昨天深夜載送一名失去生命徵象婦人就醫時，行經蘇港路與成功路口和一輛轎車相撞，婦人送醫後不治，3名救護員受到輕傷，確切肇事原因仍有待警方調查。

宜蘭縣消防局昨天深夜11時許接獲通報，一名長期臥病在床的88歲曾姓婦人失去生命徵象，立刻調派蘇澳分隊前往聖湖路搶救，當時車上包括曾姓婦人，還有2男1女共3名救護員隨行，救護車沿路開啟警報器和閃燈，行經蘇港路與成功路口時，與一輛深色轎車相撞。

救護車撞上中央分隔島，由於撞擊力道猛烈，車頭全毀，安全氣囊爆開，碎片散落四處，車禍發生後，消防局立刻調派南方澳分隊救護車接手，再將曾姓婦人送往台北榮民總醫院蘇澳分院急救，經搶救後仍宣告不治，車上3名救護員則受到輕傷。

至於深色轎車則衝向一旁橋上的人行道，車上3名男子沒有受傷並未送醫，其中1名男乘客表示，當時號誌是綠燈，他們正從成功路要右轉蘇港路方向，行駛到路口時才聽到救護車警報聲但已來不及，才會與救護車相撞。

警方獲報到場也對所有關係人實施酒測，全都沒有酒精反應，至於確切肇事原因和責任歸屬，仍有待警方進一步調查後才能釐清。（編輯：張芷瑄）1080725