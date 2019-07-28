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高雄警休假酒駕自摔 記過調職主管連坐

最新更新：2019/07/28 10:02

（中央社記者陳朝福高雄28日電）高雄市一名潘姓巡佐休假返回屏東，昨天騎機車到市場買菜遇到好友邀約喝酒，返家途中自摔被屏東警方查獲涉嫌酒駕送辦。高雄市警察局今天懲處記大過並調職，所長也將遭處分。

高雄市政府警察局苓雅分局這名潘姓巡佐輪休返回屏東潮州，昨天上午騎機車到市場買菜，在市場遇到熟識的攤商與好友，被邀約一同喝酒。

警方初步調查，潘姓巡佐酒後於返家途中，在潮州光春路與永定路口疑因不勝酒力自摔倒地，被民眾發現通報屏東縣警察局潮州分局，員警到場處理，自潘姓巡佐掉在現場皮夾的證件查出身分是員警。

屏東警方除了將潘姓巡佐送醫，只受擦傷無大礙，同時通報苓雅警分局派人到場協助處理。潘姓巡佐經醫院抽血檢驗血液酒精濃度超標0.25毫升，涉公共危險，全案由屏東縣警察局潮州分局依公共危險罪嫌函送屏東地檢署偵辦。

員警酒駕嚴重違反警察風紀要求及影響警譽，高雄市警察局將潘姓巡佐記1大過並調整服務單位；所長考核監督不周將調整非主管職務。

高雄市警察局重申對員警酒駕零容忍，要求各分局加強宣導，杜絕員警僥倖心態，所屬長官也將遭連坐議處。（編輯：管中維）1080728

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