婦人疑帶2名女兒輕生釀1死 全案依殺人罪偵辦

（中央社記者蘇木春台中28日電）台中市林姓婦人昨天疑似帶著2名女兒輕生，警消獲報到場時，婦人的小女兒已明顯死亡，隨即將其他2人送醫，檢方今天相驗後決定將解剖女童遺體釐清案情，全案依殺人罪偵辦。

台中地檢署檢察官今天會同法醫相驗女童遺體後，因必須釐清致死原因，是因服用過量安眠藥，或因頸部窒息造成死亡，將在31日上午解剖化驗後進一步調查。

檢警調查，43歲林姓婦人與前夫周男離異後，獨力扶養13歲與11歲的女兒，其中小女兒患有罕見疾病，平時由外籍看護協助照顧。

27日下午4時多，周男接到大女兒的求救電話，趕到林婦住處查看，發現林婦與大女兒癱軟在房內、意識清楚，小女兒躺在床上已明顯死亡，屋內散落大量安眠藥，3人疑似有服藥，趕忙打電話報案，警消獲報到場將林婦與大女兒送往慈濟醫院救治。

兩人經醫師評估後，當晚轉送梧棲童綜合醫院身心科病房治療，因病況不穩定，檢警將待母女狀況穩定後再進行訊問，全案將依殺人罪偵辦。（編輯：陳俊碩）1080728

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