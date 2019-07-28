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網傳宜蘭運動公園毒狗 縣府追查未發現屍體

最新更新：2019/07/28 18:16

（中央社記者王朝鈺宜蘭28日電）有網友在臉書社團發文，指宜蘭運動公園有人毒狗，並附上一張疑似動物屍體照片。縣府農業處表示，當天晚間已派員前往調查，但未發現狗屍體，將持續追查釐清事件始末。

網友昨天在臉書社團「宜蘭知識+」發文，並附上一張疑似動物屍體照片指出，宜蘭運動公園有人毒狗，請民眾小心，這名網友並留言表示，受害的是家裡的犬隻「又被毒死了」。

發文一出引起網友熱烈討論，紛紛回應，「太慘忍」、「太誇張了可惡」、「趕緊報案，屍體是證據不要燒毀」、「到底是存什麼居心」，不過，也有網友詢問，「要怎麼樣才能知道是被毒死」。

宜蘭縣農業處長康立和向中央社記者表示，為確認犬隻是否遭毒死，動植物防疫所人員昨天晚間已會同警方前往現場尋找犬隻屍體，不過並未發現受害犬隻，經聯繫發文者後對方僅表示「謝謝關心」，將持續與發文者聯絡，瞭解事件始末以釐清案情。

康立和指出，毒害犬隻行為已違反「動物保護法」規定「宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失」，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上、200萬元以下罰金。（編輯：李錫璋）1080728

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