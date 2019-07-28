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獅頭山岬角海域違規划立槳 遭海巡查獲將被罰

最新更新：2019/07/28 19:51
海巡署北部分署第二岸巡隊磺港安檢所人員28日發現有民眾違規在新北市獅頭山岬角海域划立槳，立刻吹哨制止並請帶隊的李姓男子等共21人上岸，依規定將李男函送主管機關北觀處裁罰，最重可處新台幣5萬元罰鍰。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 108年7月28日
海巡署北部分署第二岸巡隊磺港安檢所人員28日發現有民眾違規在新北市獅頭山岬角海域划立槳，立刻吹哨制止並請帶隊的李姓男子等共21人上岸，依規定將李男函送主管機關北觀處裁罰，最重可處新台幣5萬元罰鍰。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 108年7月28日

（中央社記者王朝鈺新北市28日電）李姓男子帶隊共21人，今天上午5時許違規在新北市獅頭山岬角海域划立槳遭岸巡查獲，岸巡依規定將李男函送主管機關北觀處裁罰，最重可處新台幣5萬元罰鍰。

海巡署第二岸巡隊磺港安檢所人員上午5時許發現有民眾在獅頭山岬角燭台嶼海域從事立式划槳活動，經派員前往蒐證後，立刻吹哨制止並請李姓男子等共21人上岸，現場總計共有12艘立式划槳。

岸巡表示，李男行為已違反北海岸及觀音山國家風景區管理處公告，獅頭山岬角海域禁止從事水域遊憩活動，依發展觀光條例規定，將帶隊的李男函送北觀處裁罰，依法可處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

第二岸巡隊指出，有民眾6月初也到同一地點違規從事立槳活動不慎遭海流帶走，最後雖然獲救，但仍不可避免面臨裁罰，呼籲民眾從事水域活動前，應先調查相關公告及潛在危險區域，才能快樂出遊盡興返家。（編輯：李錫璋）1080728

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