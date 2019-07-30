國道1號貨車追撞 造橋南下一度全線封閉

國道1號南下117公里造橋路段30日清晨發生2輛大貨車追撞意外，為排除事故現場，國道員警一度封閉全線車道，並找來大型吊車和國道救援隊拖車，分別把掉落的輪胎、零件和貨物載往國道第二大隊造橋分隊暫時放置，直到清晨7時許才恢復正常通行。中央社記者管瑞平攝 108年7月30日

（中央社記者管瑞平苗栗縣30日電）國道1號南下117公里造橋路段今天清晨發生2輛大貨車追撞意外，造成3人受傷，因貨車翻覆占據車道，國道員警為了排除事故現場，一度封閉全線車道，7時許恢復正常通行。

苗栗縣消防局清晨4時許接獲通報，國道1號南下造橋路段傳出車禍事故，隨即派遣頭份分隊人車前往搶救，抵達現場看到2輛大貨車分別翻覆在車道上，車內貨物和零件散落一地，現場有3人受輕傷，其中一對父女被送往醫院救治，所幸並無大礙。

國道員警勘查事故現場，不排除載運布料的大貨車未保持安全距離，追撞前方載送雜貨的大貨車，導致車頭全毀，側翻在路肩，遭追撞的貨車也整個翻覆，占據內側和中線車道。

為排除事故現場，國道員警一度封閉全線車道，並找來多輛大型吊車和國道救援隊拖車，先把大貨車吊起扶正後，再分別把掉落的輪胎、零件和貨物載往國道第二大隊造橋分隊暫時放置，直到清晨7時許才恢復正常通行，至於詳細肇事原因仍須進一步調查。（編輯：管中維）1080730