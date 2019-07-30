債券附賣回案涉違背信 二審改判張平沼6月

（中央社記者劉世怡台北30日電）金鼎證創辦人張平沼被控新增2.5億元債券附賣回交易案，使金鼎暴露於債券擔保價值不足風險，涉違背信罪，一審無罪。二審今天改依背信未遂罪，判6月徒刑，得易科16萬2000元。

同案被告張平沼的外甥女林瑞足（競遠公司實際負責人）、張平沼的姪子張國安（聯昇公司登記負責人）也被依背信未遂罪，各遭判6月徒刑，得易科新台幣16萬2000元罰金，全案還可上訴。

判決指出，張平沼被控在民國94年初時，將金鼎投信經理的債券型基金所持有的結構債出清，但因一次出清可能造成約5、6億元虧損，便將金鼎投信持有的結構債，以帳列成本賣斷給張平沼家族所持有包括競遠等5家投資公司，再由金鼎證全額承作附賣回交易。

當時張平沼的妻子、擔任金鼎證董事長的陳淑珠，明知競遠等5家投資公司資力不足，且結構債面額85.6億元，但實際價值遠低於面額，仍然指示前金鼎證副總房冠寶全額承作附賣回交易，使金鼎證損失1億餘元。

這項「結構債」案，台灣高等法院在103年7月，分別判張平沼、陳淑珠夫婦7年6月、8年6月徒刑；全案經上訴，最高法院在104年11月撤銷發回，目前仍在高院更審中。

台北地檢署後來在結構債案中，認為新增2.5億元的「債券附賣回條件」（RS）交易案有違法處，偵辦後依違反證交法的背信罪，起訴張平沼等3人，一審台北地方法院106年8月間判3人無罪，案經上訴，由二審台灣高等法審理，今天宣判。

二審合議庭指出，一審以2.5億元仍在融資擔保額度內，認定張平沼等3人無罪，未慮及張平沼等人非法挪用公司資金，以謀私利，即有違誤，但審酌3人犯罪僅止於未遂，依法減輕其刑，因此依背信未遂罪論罪。（編輯：李亨山）1080730