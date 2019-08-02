中信金疑賤賣不動產案 張明田兄弟羈押禁見確定

（中央社記者劉世怡台北2日電）北檢偵辦中信金控2筆不動產交易價格異常，低於市價案，將前中信金控財務長張明田及胞弟張明人聲押禁見獲准。張姓兄弟不服遭押提起抗告，台灣高等法院今天駁回抗告而羈押確定。

張明田另涉中信銀內湖購地弊案，去年10月間被台北地方法院依違反金融控股公司法，判處15年徒刑，併科罰金新台幣5億元，全案經上訴，目前二審法院審理中。

檢調獲報，中信於民國101年8月間出售台南一筆土地時，出售價格比市價低，疑有賤賣嫌疑；104年間處理台北市松壽大樓時也有類似情形。

台北地檢署7月15日指揮調查局北機站，兵分9路搜索相關被告住處，並約談張明田、張明人兄弟等9人，以及19名證人。

檢察官訊問後，認為張明田、張明人兄弟涉犯金融控股公司法特別背信罪嫌，且有串證之虞，隔天清晨向台北地方法院聲請羈押禁見，另外6名被告交保，1名被告請回。

北院召開羈押庭後，法官認定張姓兄弟涉犯證券交易法的非常規交易致使公司損害罪、特別背信罪、金融控股公司法及銀行法的特別背信罪、洗錢防制法等犯罪嫌疑重大，又有勾串共犯、證人之虞，因此裁准。

張姓兄弟不服遭押，向台灣高等法院提起抗告，高院受理後，今天裁定駁回。（編輯：張銘坤）1080802