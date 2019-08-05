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竹南糕點店火警 消防隊員架梯救出1人

最新更新：2019/08/05 10:36
苗栗縣竹南鎮民族街1棟3樓透天厝5日發生火警，濃煙從1樓的糕點店冒出，消防隊員趕抵現場，立刻破門拉出水線灌救，並透過架梯方式，救出受困3樓的賴姓女子。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 108年8月5日
苗栗縣竹南鎮民族街1棟3樓透天厝5日發生火警，濃煙從1樓的糕點店冒出，消防隊員趕抵現場，立刻破門拉出水線灌救，並透過架梯方式，救出受困3樓的賴姓女子。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 108年8月5日

（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）苗栗縣竹南鎮民族街1棟3樓透天厝今天傳出火警，濃煙從1樓的糕點店冒出，消防隊員趕抵現場，立刻破門拉出水線灌救，並透過架梯方式，救出受困3樓的賴姓女子，幸無人傷亡。

苗栗縣消防局上午8時接獲通報，竹南鎮民族街發生民宅火警，隨即通報竹南、頭份及造橋等分隊前往搶救，抵達現場看到開設糕點、麵包店的3樓透天厝大門深鎖，但不斷竄出濃煙。

消防隊員拉出水線，先從戶外噴水降溫，再以電鋸切開1樓鐵門，同時在2樓架梯，冒險進入室內，搶在火舌蔓延之前，順利救出受困在3樓的46歲賴姓女子，所幸賴女僅遭受驚嚇，沒有受傷。

消防隊員不到20分鐘就撲滅火勢，清查火場發現起火點位於1樓梯間，延燒面積約9平方公尺，製作糕點麵包的廚房被燒成一片焦黑，至於起火原因仍須由火場鑑識小組進一步調查。（編輯：張雅淨）1080805

苗栗縣竹南鎮民族街1棟3樓透天厝5日發生火警，消防隊員以電鋸切開鐵捲門，拉出水線進入屋內灌救。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 108年8月5日
苗栗縣竹南鎮民族街1棟3樓透天厝5日發生火警，消防隊員以電鋸切開鐵捲門，拉出水線進入屋內灌救。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 108年8月5日
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