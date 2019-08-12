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自殺或他殺 男子槍殺男密友案再度發回

最新更新：2019/08/12 12:23

（中央社記者林長順台北12日電）男子陳萬庭與劉姓員工同性情誼甚密，不滿對方欲與女友同居，被控趁兩人投宿汽車旅館時槍殺劉男，高院更一審依殺人等罪判17年徒刑。最高法院今天再度判決發回更審。

檢警調查，陳萬庭與劉男原為僱傭關係，兩人同性情誼甚密，從民國103年起同居。劉男另有交往多年的女友，因而有意離開陳萬庭與女友同居，導致陳萬庭心有不甘。

105年2月28日晚間，兩人投宿新北市中和區一家汽車旅館。檢警認定，劉男飲用毒奶茶包，再施用陳萬庭提供的安非他命後，陷於重度昏迷狀態，陳萬庭持槍近距離朝劉男太陽穴射擊，導致劉男身亡。

不過，陳男偵審時否認殺人，辯稱槍枝、子彈、奶茶包均劉男所有，劉男因懷疑女友劈腿，才想不開持槍自殺。但一、二審均認定陳男涉嫌殺人等罪，判處18年徒刑。

最高法院發回更審，高院更一審認為，查無證據認定毒奶茶包是陳萬庭所有並帶到汽車旅館現場，也無法證明陳萬庭以非法方式使劉男施用毒品，因此原判決這部分事實認定有誤，撤銷改判，仍依殺人等罪判處陳男17年徒刑。

最高法院審理後，認為原判決未就死者受槍擊時已無法自行舉槍擊發詳為調查，且死者手上高速噴濺血跡，依法醫研究所鑑定報告，可能遭槍殺，也有可能自殺，原判決採用遭槍殺所致，未說明為何不採信有利被告的說法，因此撤銷原判決，發回更審。（編輯：張銘坤）1080812

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